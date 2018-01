Cimarosas "Il matrimonio segreto" feiert Premiere im Theater

Cimarosas Musik ist in Hinblick auf Melodienreichtum und Lebhaftigkeit mit derjenigen seines Zeitgenossen Mozart zu vergleichen. Unter der Leitung von Wouter Padberg bringt das Philharmonische Orchester der Stadt Trier diese kraftvolle und frische Komposition zum Klingen. Die an Situationskomik reiche Geschichte um das heimlich verheiratete Paar Carolina und Paolino, das einige gesellschaftliche und familiäre Widerstände bezwingen muss, erscheint am Theater Trier in einer Inszenierung von Andreas Rosar. Für das Bühnenbild zeichnet sich Martin Warth verantwortlich, mit dem Rosar 2015 auch bei der Produktion von Mozarts Così fan tutte am Theater Münster zusammenarbeitete. Die Kostüme zu Il matrimonio segreto entwarf Carola Vollath, die in dieser Spielzeit auch die Kos-tüme für Mozarts Die Zauberflöte am Theater Trier gestalten wird.

Karten und Termine

Die Oper feiert am Samstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr Premiere im Großen Haus des Trierer Theaters. Karten und weitere Termine gibt es hier.