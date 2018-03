City-Initiative: "Park & Ride" an allen Samstagen

Mit dem traditionellen Ostermarkt und dem ersten von vier verkaufsoffenen Sonntagen startet die City-Initiative vom 8. März bis 11. März in ihren Veranstaltungsreigen 2018 (weitere Termine im Extra-Kasten). Doch die Organisation der insgesamt fünf Events sowie des Mantelsonntages am letzten Oktoberwochenende sind nur ein Aspekt der Arbeit des Vorstandes der CIT. "Wir sind längst mehr als nur ein Veranstalter von verkaufsoffenen Sonntagen", erklärt der Vorsitzende Gerd Guillaume im Pressegespräch und verweist dabei auf die ehrenamtlich kaum noch zu leistenden Tätigkeiten von Vorstand und Geschäftsstelle der City Initiative, um Trier als Einkaufsstadt so attraktiv wie möglich zu gestalten.

City Initiative fordert problemlose Erreichbarkeit

Dabei ist die möglichst problemlose Erreichbarkeit der Innenstadt - vor allem an den Eventwochenenden sowie an den Adventssamstagen und den traditionell hochfrenquierten Tagen wie 23. Juni (Nationalfeiertag in Luxemburg) und Mariä Himmelfahrt am 15. August – die wichtigste Forderung der City-Initiative. Guillaume setzt auf einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner SWT, der als Betreiber des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) das Park & Ride-Angebot weiter ausbauen wird. So ist geplant, dass schon in diesem Jahr an insgesamt zehn Tagen - den vier verkaufsoffenen Sonntagen, den langen Adventssamstagen sowie den oben genannten 23. Juni und 15. August - das kostenfreie Bus-Shuttle-Angebot zur Verfügung steht.

Park & Ride das ganze Jahr

Doch auch dieser Ausbau des Park & Ride-Angebotes ist, wenn es nach dem Plänen der City Initiative geht, nur ein Etappenziel. "Ziel muss es sein, dass an jedem Samstag ein Transfer von ausgewiesenen Park & Ride-Parkplätzen in die Innenstadt ermöglicht wird", will Guillaume sich mit halbherzigen Verbesserungen auf Dauer nicht zufrieden geben. "Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, Triers Partnerstadt Herzogenbosch lebt uns seit Jahren vor, wie eine Verbesserung der Erreichbarkeit der City gewährleistet werden kann", plädiert Guillaume für einen Blick über den Tellerrand.

Weitere Verbesserungspotential

Einmal in Fahrt, weist der bei der Mitgliederversammlung am 16. April im Kasino am Kornmarkt aus seinem Amt scheidenden Vorsitzende auf weitere Verbesserungspotentiale hin. Das Baustellenmanagement in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit 2017 vor allem am Beispiel Zewen/Igel sei ein absolutes "No go" gewesen und nicht mit der City-Initiaitve abgestimmt worden. "Das darf sich nicht wiederholen und deshalb sollte man schon weit im Vorfeld den Kontakt mit uns suchen", will Guillaume die Kommunikation verbessern. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten, um die Attraktivität der City zu erhöhen, sieht Guillaume in einem dynamischen Parkleitsystem, einer ansprechenden Gestaltung von Plätzen, einer besseren Strukturierung des Lieferverkehrs und einer schärferen Kontrolle der Falschparker.

Events und verkaufsoffene Sonntage

8. bis 11. März: 14. Trierer Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, 13 bis 18 Uhr (Haupt- und Kornmarkt)

27. bs 29. April: 2. Wine in the City mit verkaufsoffenem Sonntag, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt)

9. Juni: 1. Grill in the City (Haupt- und Kornmarkt)

8. September: 21. Trier spielt (Innenstadt)

28. bis 30. September: 2. Europäischer Markt mit verkaufsoffenem Sonntag, 13 bis 18 Uhr (Hauptmarkt)

28. Oktober: verkaufsoffener Mantelsonntag, 13 bis 18 Uhr (Innenstadt)

Weitere Infos gibt es hier.

FIN