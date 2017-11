Das Beste von Queen: The Show must go on!

"We are the Champions", "We will rock you" oder "Bohemian Rhapsody": Bei diesen Titeln klingeln nicht nur die Ohren von Rockfans der 70er und 80er Jahre. Auch die jüngeren Generationen haben schon zu Queen getanzt und mitgesungen – Queen ist Musikgeschichte. Leider hat die Geschichte ein Manko: Viele Fans kamen nie in den Genuss, die Band um den 1991 verstorbenen Freddie Mercury live zu erleben. "Queenmania" lässt den Mythos um den charismatischen Leadsänger in einer fulminanten Bühnenshow noch einmal aufleben und setzt der Rocklegende damit ein spektakuläres Denkmal.

Erstklassige Musiker, Sänger und Entertainer präsentieren in zweieinhalb Stunden die größten Hits von Queen, von Discoklassikern bis Rock-Balladen.

Einer der besten Freddie-Mercury-Imitatoren auf der Bühne

Die englischen Produzenten der Show haben dabei nicht an aufwändigen Kostümen und Showeffekten gespart, so dass die Besucher für einen Abend in der goldenen Ära der Band versinken. Der logische Fixpunkt jeder Tribute-Show für Queen ist ganz natürlich aber Freddie Mercury. Gut, dass bei "Queenmania" mit Rob Comber einer der bekanntesten und besten Imitatoren der Rock-Legende auf der Bühne steht: Er klingt nicht nur verblüffend wie sein Vorbild und trägt den markanten Schnauzer, er beherrscht zudem auch die energiegeladenen Bewegungen und die bekannten, mitunter frivolen Posen, die den Queen-Sänger auszeichneten. Gute Voraussetzungen für eine stimmungsvolle Show – sowohl für eingefleischte Fans von früher als auch diejenigen, die die Band erst nach Mercurys Tod entdeckt haben.

Tickets und Gewinnspiel

"Queenmania – Best of Queen, Performed by The Bohemians": Samstag, 2. Dezember, 20.30 Uhr, im Rockhal Club in L-Esch-sur-Alzette, Karten gibt’s im Vorverkauf für 33 Euro (Stehplatz) inklusive aller Gebühren beim WochenSpiegel. Wie verlosen fünf Mal zwei Karten für die Show in der Rockhal. Zum Gewinnspiel geht es hier.