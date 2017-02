Das sind die Tollitäten der Region!

Projekt "Rückenschule" vom PWG nimmt Fahrt auf

Wittlich. Das Peter-Wust-Gymnasium (PWG) ist um eine ganzheitliche gesundheitliche Aufklärung bemüht und hat daher das Projekt "Rückenschule" ins Leben gerufen. Dieses wendet sich nicht nur an die Schüler, sondern bezieht auch deren Eltern mit ein, die mit den richtigen Tipps auch ihrerseits etwas für einen gesunden Rücken tun können. So erfuhren die Eltern der Fünftklässler an einem aufschlussreichen Elternabend von der Rückenschullehrerin und Physiotherapeutin Christina Anders Lehrreiches über richtiges Stehen, Sitzen, Heben und Tragen, z. B. von schwereren Gegenständen, sowie Wissenswertes über die dazugehörigen biologischen Hintergründe. Zweiter, mindestens genauso wichtiger Baustein des Projekts "Rückenschule" wie die Schulung der Eltern, ist die Aufklärung der Schüler selbst. In je einer Doppelstunde fand in allen fünften Klassen eine Schulung mit ähnlichen Lerninhalten wie denen des Elternabends statt. Ganz konkret erfuhren die Schüler wie man den Ranzen richtig trägt, seinen Schreibtisch umbauen kann, um besser arbeiten zu können oder welche Vorteile eine rückengerechte Haltung hat; Wieso es sich also lohnt, aufrecht zu sitzen und zu stehen und beim Heben in die Knie zu gehen. Daneben ist tägliche Bewegung oder regelmäßiger Sport im Verein oder in der Schule eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung von Rückenschäden. Die biologischen Zusammenhänge werden am PWG im Nawi-Unterricht aufgegriffen und vertieft. Ein passendes Rückenmuskulatur-Training im Sportunterricht ergänzt und unterstützt das Projekt, so dass es nachhaltig wirken kann.

