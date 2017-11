Die schönsten Weihnachtsmärkte der Region

Trier:

Der Trierer Weihnachtsmarkt zählt auch im 38. Jahr zu den schönsten in ganz Deutschland. Vor der imposanten Kulisse des Doms und auf dem mittelalterlichen Hauptmarkt bieten 95 liebevoll dekorierte Stände den passenden Rahmen. So gibt es ein vielfältiges Programmangebot für die ganze Familie – vom historischen Puppentheater bis hin zu Musik. Sarah Schmitt, die einzige Glühweinkönigin in Deutschland, freut sich auf die internationalen Gäste vom 28. November bis zum 22. Dezember. Ein großes Angebot mit Spezialitäten wie dem "Original Mosel-Winzerglühwein" und festlichem Kunsthandwerk zieht jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an. Mehr zum Trierer Weihnachtsmarkt lesen Sie hier.

Lampaden:

Einer der beliebtesten im Hochwald ist der Weihnachtsmarkt an der Burg Heid bei Lampaden. Er öffnet bereits am ersten Adventwochenende seine Türen. Nur einen einzigen Tag lang, am Samstag, 2. Dezember, stehen die Tore der Burg dafür offen.

Hermeskeil:

Der Weihnachtsmarkt "Lichterglanz im Park" verwandelt den Stadtpark von Hermeskeil alljährlich am zweiten Dezemberwochenende in ein zauberhaft illuminiertes Weihnachtsdorf mit einem Rahmenprogramm für die ganze Familie. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier. Weitere Infos zu "Lichterglanz im Park" finden Sie hier.

Mandern:

Am Sonntag, 3. Dezember, beginnt ab 14 Uhr der Weihnachtsmarkt mit Besuch des Weihnachtsmanns in der Manderner Siebenbornhalle.

Föhren:

Der Heimat- und Verkehrsverein richtet am zweiten Adventwochenende den Weihnachtsmarkt erstmals am neuen Standort im Park Monetau aus.

Fell:

In Fell gibt es am 2./3. Dezember neben dem Adventmarkt eine Krippenausstellung.

Waldrach: Auch dieses Jahr findet der traditionelle Waldracher Weihnachtsmarkt mit rund 20 Ständen am 2. Adventwochenende statt. Neben Original Winzerglühwein werden wieder viele schöne Artikel rund um Weihnachten angeboten.

Kenn:

Der Kenner Weihnachtsmarkt mit Hobbykünstler-Ausstellung findet am zweiten Adventwochenende in der Mehrzweckhalle statt.

Saarburg:

Einzigartig sind der Saarburger Christkindlmarkt rund um den Wasserfall in der romantischen Altstadt am zweiten und dritten Adventwochenende sowie der viktorianische Weihnachtsmarkt am 16./17. Dezember in den Werkhallen der Glockengießerei. Mit der Spendenaktion Sozialer Weihnachtsbaum hat jeder Besucher des Saarburger Christkindlmarktes die Chance, eine Christbaumkugel zu kaufen, den Baum zu schmücken und gleichzeitig zu helfen. Die Grundschulen der VG Saarburg haben im Unterricht Projekte erarbeitet, denen der Erlös aus dem Verkauf der Kugeln zu Gute kommt. Infos gibt es hier.

Konz

Am zweiten und dritten Adventwochenende verbreitet das beliebte "Weihnachtsdorf" mit rund 30 Buden und Ständen seinen anheimelnden Zauber im Hofbereich des Museums Roscheider Hof. Von Holz- und Laubsägearbeiten, Karten, Kränzen, Patchwork und Naturmaterialien bis hin zu Schmuck und Edelsteinen, Honig, Weihnachtsgestecken und weiteren Geschenkartikeln werden zahlreiche Waren in den Häuschen draußen und im überdachten Besucherzentrum des Museums angeboten, die vorweihnachtliche Freude bereiten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Cochem:

Höhepunkt des Cochemer Adventszaubers mit Weihnachtsmarkt vom 24. November bis zum 17. Dezember ist die Burgweihnacht auf der Reichsburg, wo die Weihnachtsgeschichte aufgeführt wird. Mehr.

Bernkastel-Kues:

Zum 40. Mal lädt Bernkastel-Kues auf seinen Weihnachtsmarkt ein, der, umrahmt von Fachwerkhäusern, ganz und gar auf das mittelalterliche Ambiente zählen kann. Besonderheiten in der Doktorstadt sind in diesem Jahr die 40 weihnachtlich gestalteten Schaufenster, ein Porzellanbecher "Bernkastel to go" und das allabendliche Ständchen auf dem Marktplatz. Termin: vom 24. November bis zum 23. Dezember.

Traben-Trarbach:

Noch jung ist der unterirdische Mosel-Wein-Nachts-Markt. Diese ganz besondere Atmosphäre hat aber längst eine riesige Fangemeinde und sorgt für ausgebuchte Häuser entlang des Moselufers. Im Begleitprogramm locken Schlittschuhbahn, Lego-Ausstellung und ein buntes Kulturangebot. An den Wochenenden entgeht man Parkplatzsorgen durch die Anreise per Schiff oder Bus zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Geöffnet vom 24. November bis zum 1. Januar 2018.

Manderscheid:

Mit einem Busshuttle gelangen die Besucher ins mystische Tal von Niedermanderscheid. Auf dem Gelände einer echten Burg empfangen unter anderem der Bürgermeister und seine Gattin in der lebendigen Krippe die Besucher. Erstmals organisiert der neu gegründete Burgenverein die Burgenweihnacht, die am ersten Adventwochenende samstags (14 bis 22 Uhr) und sonntags (11 bis 18 Uhr) stattfindet. Highlight ist die "Burg in Flammen" samstags, wenn es dunkel wird.

FIS