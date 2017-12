Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 268

Kripo ermittelt nach Raubüberfällen im Kreis Ahrweiler

Ahr. In Burgbrohl versuchte am 21. Dezember ein maskierter Mann eine Tankstelle zu überfallen. Bereits in der Nacht zum 16. Dezember hatte ein Unbekannter eine Spiehalle in Bad Breisig beraubt. Vermutlich derselbe Täter hatte es am 17. Dezember auf eine Gaststätte in Remagen abgesehen.