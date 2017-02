Eintracht Trier zu Geldstrafe verurteilt

Handball-Bezirksliga: Bitburgers „Vierte“ ist Meister!

Bitburg. Der Titel ist perfekt: Durch einen 30:27 Heimsieg hat sich die Bitburger 4. Herrenmannschaft dieMeisterschaft in der Handball-Bezirksliga Mosel/Nahe gesichert. Es ist ein emotionaler Erfolg. DreiBezirksliga-Spieltage vor Saisonende feierte das Team des Spieler-Trainers Karsten Bouillon den Sieggegen den engsten Titelkandidaten SV Neuerburg. Die Titelverteidigung der „Herbstmeisterschaft"war ein echter Arbeitssieg, wie Kapitän Michael Schommer das Spiel zusammenfasste. Am Sonntagabend kam es noch vor dem Tatort in der ARD zu einem Handball-Krimi in der Edith-Stein-Sporthalle. Neuerburg überraschte von der ersten Minute durch eine doppelte Manndeckung derbeiden Spielmacher Philipp Kesse und Tim Recking. Bitburg konnte das Spiel bis zum 3:3mitgestalten, anschließend zog Neuerburg nach und nach bis zum 7:11 auf 4 Tore davon. ObwohlBitburg das Heimspiel mit erstmals 3 Torhütern bestritt und Stefan Hanke im ersten Durchgang miteinige Glanzparaden überzeugte, war die Abwehr zu zaghaft, so dass zum Halbzeitstand von 15:18die Spielfeldseiten getauscht wurden – schon fast historisch lag Bitburg gegen Neuerburg zur Halbzeithinten und musste eine lautstarke Halbzeitkritik in Kauf nehmen. Im zweiten Durchgang gelang durch ein neuformatiertes Angriffsspiel mit den gut aufgelegten undRückraumschützen Thomas Jutz und Michael Heber auf der rechten Achse mehr Sicherheit in denAbschluss. Durch lautstarke, motivierende Zuschauerunterstützung der Mannschaften Herren 1 bis 3,der Handball-Damen sowie den Familien und Freunden, gelang Bitburg beim 23:22 erstmals wiederdie Führung. Armin Ney hat das Tor mit einigen „unhaltbaren" über weite Strecken fehlerfreigehalten, so dass die Mannschaft die notwendige Sicherheit bekam. Philipp Kesse (bester Werfer mitneun Treffern), Klaus Müller und Marcus Fabry gelang es vermehrt mit Tempogegenstößen und mitSpielwitz die offene Deckung zu durchlöchern, so dass Bitburg den Vorsprung auf 27:23 ausbauenkonnte. Marc Begon (Rechtsaußen), Markus Brust (Tor) und Tom Pauwels gaben der Mannschaft mitdem „Dachs" weitere Impulse, so dass der Schiedsrichter Günter Schmidt um 20.07 Uhr das Spielbeim Spielstand von 30:27 beendete und die Meisterschaft mit Pokalübergabe in der „dritten"Halbzeit mit den Fans gefeiert werden konnte. Mit 18:0 Punkten und einem Torverhältnis von 258:188 (+70 Tore) hat Bitburg zugleich den bestenAngriff und die beste Abwehr der Liga. Ob der Titel mit diesem historischen Punkteverhältnis zumEintrag in das Buch der Vereinsgeschichte reicht, bleibt vorerst Spekulation.Nächstes und auch letztes Heimspiel dieser Saison für den TV Bitburg IV ist am Sonntag, den5. Februar um 17 Uhr gegen HSG Saarburg/Konz II im „Tempodrom" der Edith-Stein-Sporthalle.

