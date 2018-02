Gladiators: Der 50. Sieg

82-Jähriger tot aufgefunden

Oberwinter. Am gestrigen Donnerstag, 1. Februar, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei um 17.23 Uhr zu einem Einsatz in Oberwinter gerufen. In einem Mehrfamilienhaus brannte Essen auf einem Herd. In der Wohnung fanden die Rettungskräfte den 82-jährigen Wohnungsinhaber tot auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Am gestrigen Donnerstag, 1. Februar, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei um 17.23 Uhr zu einem Einsatz in Oberwinter gerufen. In einem Mehrfamilienhaus brannte Essen auf einem Herd. In der Wohnung fanden die Rettungskräfte den 82-jährigen…