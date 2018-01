Harry Thiele tritt als Eintracht-Vorstand zurück

"Nach elf Jahren ist für mich nun die Zeit gekommen, meine Aufgaben an jemand anderen zu übertragen. Ich hatte bei Eintracht Trier eine unglaublich spannende und intensive Zeit mit vielen Höhen und Tiefen und werde dem Verein immer freundschaftlich verbunden bleiben", erklärte der scheidende Eintracht-Vorstand seinen Rücktritt. Bereits seit der Rückkehr von Dieter Friedrich ins höchste operative Gremium des SVE hatte Thiele die Niederlegung seines Mandats geplant und seinen Rückzug in den Vereinsgremien angekündigt. Erst am Freitag waren dann aber letzte Formalitäten für die Übernahme der Geschäfte durch Friedrich endgültig geklärt worden. "Wir wollten sicherstellen, dass der Verein auch bei meinem Rücktritt in jedem Fall handlungsfähig bleibt. Das ist nun passiert", bestätigt Thiele.

Vorgänger wird Nachfolger

Im Jahr 2007 hatte der Unternehmer den Posten als Vorstand für Finanzen von seinem heutigen Nachfolger Friedrich übernommen und dem Verein seitdem in ehrenamtlicher Funktion vorgestanden. Die kuriose Situation, dass nun sein Vorgänger auch gleichzeitig sein Nachfolger ist, kommentierte er mit einem Schmunzeln: "Daraus wird jetzt keine Routine. Ich werde ganz sicher nicht in zehn Jahren das Amt von Dieter wieder übernehmen."

"Viel Energie, Zeit und Herzblut in Verein investiert"

Mit dem Rücktritt von Thiele stehen dem Verein mit Roman Gottschalk und Dieter Friedrich zwei im Vereinsregister eingetragene Personen vor. Gottschalk, langjähriger Wegbegleiter von Thiele, äußerte zum Abschied Worte des Dankes: "Der Schritt kommt ja für uns nicht überraschend und war schon länger in Planung, deshalb fallen wir jetzt nicht aus allen Wolken. Harry Thiele hat in den vergangenen elf Jahren viel Energie, Zeit und Herzblut in den Verein investiert. Dafür kann ich mich nur ganz herzlich bei ihm bedanken und ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute wünschen."

RED