Pkw-Fahrer stirbt nach Kollision mit LKW

Monzelfeld. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag Morgen gegen 9 Uhr auf der 158 zwischen Monzelfeld und Mülheim ereignet. Ein 24-jähriger Mann aus einer Hunsrückgemeinde war mit seinem PKW in Richtung Mülheim unterwegs, als er auf der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden LKW zusammen stieß. Der PKW-Fahrer wurde so schwer schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur spurentechnischen Untersuchung vor Ort wurde ein Gutachter bestellt. Die L 158 blieb über mehrere Stunden gesperrt; die Straßenmeisterei Bernkastel richtete eine Umleitungsbeschilderung ein. Mit im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Kues und Monzelfeld sowie mehrere Rettungsfahrzeuge, einschließlich der Notfallseelsorge des DRK. Für die Bergung der beschädigten LKW musste eine Kranfirma aus Trier angefordert werden.