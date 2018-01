Kirchen laden wieder zum Autofasten ein

Miezen treffen auf Sachsen Zwickau

Trier. Eine Woche nach der Niederlage in Halle-Neustadt und dem Ende der Erfolgsserie will die DJK/MJC Trier alles daran setzen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. In der 2. Frauenhandball-Bundesliga treffen die Miezen am kommenden Samstag (20. Januar, 15 Uhr) in der Arena Trier auf den BSV Sachsen Zwickau. Ein Sieg des Liga-Siebten gegen den Tabellen-14. ist zwar Pflicht, aber dennoch keineswegs eine Selbstverständlichkeit.