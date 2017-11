Kitas und Ehrenamtliche für Hochbeetprojekt gesucht

"Wir suchen Kitas, die Interesse an einem Hochbeet im Außengelände ihrer Einrichtung haben und offen dafür sind, dieses mit den Kindern und in Kooperation mit einer engagierten ehrenamtlichen Person in der nachberuflichen Phase zu bewirtschaften. Und wir suchen Ehrenamtliche, die bereit sind, mit Kindergartenkindern und in enger Absprache mit der Patenkita längerfristig ein Hochbeet zu bepflanzen, zu besäen, zu pflegen und später zu beernten", erklärt Corinna Albert von der Nabu- Regionalstelle Trier. Kindergartenkindern wird mit dem Projekt die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit den älteren Ehrenamtlichen eigene Erfahrungen in Anbau, Pflege, Ernten und Verkosten von selbst angebautem Gemüse zu sammeln. Auch gesunde Ernährung und das generationenübergreifende Arbeiten ist sind wichtige Ziele des Projektes.

Bewerbung und Info

Kitas und Ehrenamtliche, die Interesse an der Teilnehme des Projektes haben, können sich bewerben, wenn sie einen jeweiligen Partner gefunden haben. Die Landeszentrale für Umweltaufklärung als Projektträger finanziert das Material für die Hochbeete sowie drei Workshops mit vielen Tipps und Aktionsideen für die Ehrenamtlichen. Nähere Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es im hier und bei der Nabu-Regionalstelle Trier unter Telefon 0651/170 88 19.