Kreisjahrbuch 2018 würdigt das Ehrenamt

Das Ehrenamt hat im Kreis Trier-Saarburg wichtige Bedeutung – denn es spielt eine entscheidende Rolle für das gute Miteinander in den Dörfern und Städten, in und zwischen den Generationen. Zu einem größeren Teil sind diejenigen, die sich in den ganz unterschiedlichen Facetten engagieren, nach wie vor in Vereinen organisiert. Gemeinsam können sie so gestalten, bewegen, unternehmen und Angebote machen. Auf diese Weise tragen sie auch zur Vielfalt der Gesellschaft bei. Um die besondere Bedeutung der Vereine und des Ehrenamtes zu beleuchten, widmet sich das neue Kreisjahrbuch diesem Bereich mit seinem Schwerpunktthema.

Ein Thema mit vielen Facetten

Zahlreiche Beiträge sind zum Titelthema verfasst worden. Da geht es zum Beispiel um die Schützenvereine und die Männergesangsvereine – betrachtet im Spannungsfeld "von großer Tradition und widerborstigem Zeitgeist". Dargestellt wird der Beitrag des Vereinswesens zur Kreisidentität. Ein anderer Artikel beschäftigt sich mit dem Thema "Das Ehrenamt - Möglichkeiten, Herausforderungen und Chancen". In einem Beitrag von Thomas Müller "Es will ja keiner mehr was machen!" wird das Thema historisch aufgegriffen und die aktuelle Situation im ländlichen Raum näher dargestellt.

Viel zu sagen zum Thema Ehrenamt und Vereine hat Walfried Heinz, der 30 Jahre hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz war und der sich vor allem in den Bereichen Sport, Jugend und der Lebenshilfe vielfältig engagierte. Mit ihm ist das Jahrbuchinterview geführt worden. Darin beantwortet er beispielsweise auch die Frage, wie man wieder mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern kann.

Insgesamt beschäftigen sich die Beiträge mit der Historie des Ehrenamts und Vereinswesens, den neuen Herausforderungen, rechtlichen Bedingungen und anderen Themenfeldern.

Weitere Themen im neuen Kreisjahrbuch

Daneben gibt es zahlreiche weitere Rubriken. Im Bereich "Aktuelles Kreisgeschehen" wird über die erfolgreiche Bilanz des Industrieparks Region Trier berichtet, der 25 Jahre alt geworden ist. Im Themenfeld "Natur und Umwelt" geht es um die Rückkehr des Bibers in den Landkreis Trier-Saarburg. Im Bereichen "Menschen unserer Heimat" werden Personen vorgestellt, die in den vergangenen Monaten für ihr Engagement Ehrungen und Auszeichnungen erhalten haben.

Über 35 Autoren haben sich für das Jahrbuch ans Werk gemacht. Entstanden sind 48 Beiträge. Abgerundet wird das Kreisjahrbuch 2018 durch die Chroniken der sieben Verbandsgemeinden sowie der Kreischronik, die an wichtige Ereignisse der vergangenen zwölf Monate erinnern. Das Jahrbuch wird in den Buchhandlungen im Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier angeboten. Außerdem verkaufen in einigen Gemeinden Schüler das Buch vor Ort. Es kostet 7,50 Euro. Es kann auch im Bürgerbüro der Kreisverwaltung erworben werden unter Telefon: 06 51 / 71 52 05.

Red