Miezen kassieren 28:43-Schlappe in Beyeröhde

"Der einzige Lichtblick war Joline Müller", bilanzierte Miezen-Coach Andy Palm, nachdem die Saarländerin erstmals nach überwundener Verletzung nicht nur zu Strafwürfen antrat. Nach der vierten Niederlage in Folge ist die MJC in der Tabelle auf Platz 11 abgerutscht. Schon nach rund sechs Minuten sah sich Palm gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Da stand es schon 1:6. Die Maßnahme fruchtete nicht. Nach 23 Minuten war der Rückstand erstmals zweistellig (6:16) und wuchs von da an bis zum Abpfiff kontinuierlich an.

Saisonale Rekordniederlage

"Wir hatten uns während der gesamten Trainingswoche auf das schnelle Umschaltspiel des TVB vorbereitet", sagte Palm, "aber im Spiel haben wir das nur selten verhindern können." Dieses Manko und die auch im Positionsspiel insgesamt schwache Abwehrleistung hatten die saisonale Rekordniederlage zur Folge. Nie kassierten die Miezen mehr als 43 Gegentreffer in dieser Spielzeit, nie war die Differenz zum Gegner höher als 15 Treffer.

Dazu gesellten sich weitere Schwächen, die auch schon bei den Niederlagen zuvor gravierend zur Erfolglosigkeit beitrugen: Wieder störten viele technische Fehler den Rhythmus und führten auch zu etlichen Gegentreffern. Außerdem ließ die Abschlussqualität arg zu wünschen übrig. Das alles zusammengenommen konnte nicht reichen, um beim Favoriten für eine Überraschung zu sorgen.

Nächstes Spiel gegen Tabellenletzten

Nächster Gegner in der Arena Trier ist am kommenden Samstag (10. Februar, 15 Uhr) der Tabellenletzte HCD Gröbenzell, der an diesem Wochenende mit einem 28:26 über Nürtingen den ersten regulären Sieg dieser Saison feierte.

Statistik

TV Beyeröhde: Jennifer Weste, Dana Centini - Joyce Roeske (2), Sophia Michailidis (1), Mandy Reinarz (4/1), Melina Fabisch (10), Ramona Ruthenbeck (6/1), Katharina Hufschmidt (3), Pia Adams (12/1), Lina Klinnert, Anna-Lena Tomlikk (1), Luisa Knippert (4)

DJK/MJC Trier: Melanie Eckelt, Yuko Minami (ab 25.) - Angela Petrovska (1), Hannah Sattler (1), Linsey Houben (3), Andrea Czanik (5), Vesna Tolic (3), Aaricia Smits (5), Joline Müller (4/1), Gabriella Szabo (6), Maja Zrnec (0).

Schiedsrichter: Ronny Dedens/Nico Geckert - Zuschauer: 230