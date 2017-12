Mosel Musikfestival 2018 bietet viele Highlights

Auch die Pressekonferenz des Mosel Musikfestivals 2018 fand an einem ungewöhnlichen Ort statt. Im dunklem Gewölbekeller des Weinguts Cantzheim begrüßte Intendant Tobias Scharfenberger die zahlreichen Pressevertreter, Partner und Sponsoren. Vom 13. Juli bis 3. Oktober 2018 präsentiert sich das Musikfestival mit 64 Konzerten an 45 Spielstätten von der Saar bis zur Untermosel. "Das Festival, das es bereits seit 33 Jahren gibt, wird in den folgenden Jahren als Neuerung nun immer ein eigenes Thema erhalten", verkündete Tobias Scharfenberger.

Thema für 2018 ist "Industriekultur"

Für 2018 lautet das Thema "Industriekultur". Dafür werden einige Unternehmen in der Region sogar ihre Maschinen anhalten. Im Holzschnittlager der Firma Leyendecker wird das Duo Double Drums mit unterschiedlichen Arbeitsgeräten Musik machen. Bei JTI wird das Rohtabaklager zu einer Jazz-Lounge umgebaut und im E-Werk in Traben-Trabach wird Kammermusik gespielt werden. Auch kulinarische Konzerte in Weingütern gehören zum Musikfestival 2018. Zum ersten Mal sind die beiden Weingüter Van Volxem, aus Wiltingen und Cantzheim dabei.

Neues Kinderprogramm

Ebenfalls neu hinzu gekommen ist ein Kinderprogramm mit dem Namen "Sommersprossen". Entwickelt wurde das Festival-Programm von Andrea Schläfli aus der Schweiz. Die gelernte Matrosin und Künstlervermittlerin möchte Kindern mit einem Trommel-Workshop und einem musikalischen Spaziergang in einem Kletterpark viel Spaß im Universum der Musik bieten.

JM