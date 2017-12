RBS TAX CONSULT präsentiert Top-Spiel der Gladiators

PKW erfasst Fußgänger

Landscheid. Am Dienstag, 26.Dezember, wurden gegen 18.45 Uhr zwei Personen, die ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Landscheid zu Fuß unterwegs waren, von einem PKW von hinten erfasst. Durch den Zusammenstoß wurden die Fußgänger zu Boden geschleudert - eine Person erlitt schwere, die andere nur leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchungen verbrachte man beide in nahegelegene Krankenhäuser. Akute Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Foto: Archiv Am Dienstag, 26.Dezember, wurden gegen 18.45 Uhr zwei Personen, die ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Landscheid zu Fuß unterwegs waren, von einem PKW von hinten erfasst. Durch den Zusammenstoß wurden die Fußgänger zu Boden geschleudert - eine…

