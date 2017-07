Sommer-Ausflugstipps: Zauberhafte Burgen

Pendler müssen mit Sperrungen rechnen

Kreis Euskirchen. Die Sommerferien beginnen zwar heute, aber es gibt auch in den nächsten Wochen tatsächlich noch Menschen, die arbeiten müssen. Und wer in dieser Zeit mit dem Zug auf der Eifelstrecke Richtung Köln fährt, der sollte sich wappnen: Die Deutsche Bahn in den Sommerferien vom 16. Juli, 3 Uhr, bis 21. August, 4.30 Uhr, umfangreiche Gleiserneuerungen auf der Eifelstrecke zwischen Euskirchen und Erftstadt durch. Mit der Investition von über acht Millionen Euro soll die Eifelstrecke so fit für die Zukunft gemacht werden und für einen schnellen, zuverlässigen und pünktlichen Zugverkehr sorgen.