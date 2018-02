Heimspiel gegen Gröbenzell: Miezen müssen siegen

Trier. Nach vier zum Teil heftigen Niederlagen in Serie steht die DJK/MJC Trier in der 2. Frauenhandball-Bundesliga vor einem richtungweisenden Spiel. Zu Gast in der Arena Trier ist am Samstag (10. Februar, 15 Uhr) der HCD Gröbenzell, der als Tabellenvorletzter mit dem Rücken an der Wand gegen den Abstieg kämpft. Wenn die Miezen nicht auch noch in den Abstiegssog geraten wollen, ist ein Sieg gegen das Team aus Bayern Pflicht.