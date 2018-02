Tufa sucht Verstärkung für Musical-Produktion

Mitmachen kann jeder, der Lust und Interesse hat, einmal Teil einer Musical-Produktion unter professioneller Leitung zu sein. Es sind keine Vorkenntnisse im Bereich Schauspiel, Gesang oder Tanz nötig. In verschiedenen Workshops und Proben wird gemeinsam das Musical "Natürlich blond" erarbeitet und ab dem 14. September in der Tufa Trier aufgeführt. Auch Interessierte, die hinter den Kulissen mitwirken möchte (zum Beispiel Maske) werden gesucht. Weitere Infos gibt es am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr in der Tufa oder hier.

Das Tufa-Musical 2018: "Natürlich blond"

Nach dem schweren dramatischen Stoff des vergangenen Jahres wagt sich die junge Musical-Truppe in der Tufa an die fetzige Musicalkomödie "Natürlich Blond". Den Zuschauer erwartet eine temporeiche, glitzernd-pinke Show mit frechen, witzigen Dialogen. Das Musical nimmt gängige Klischees und Vorurteile aufs Korn und schreckt auch nicht vor einer gehörigen Portion Selbstironie zurück.



Inhalt



Die pinke Welt der Elle Woods, eine Blondine par excellence, bricht in dem Augenblick in sich zusammen, als ihr langjähriger Freund und Mädchenschwarm mit ihr Schluss macht. Warner Huntington III. will an der Elite-Universität Harvard Jura studieren, er plant eine Karriere als Anwalt und Senator und überhaupt will er seinem ganzen Leben einen seriösen Anstrich verleihen. In diesem Lebensentwurf ist nun mal kein Platz für eine Blondine wie Elle. Aber so leicht lässt sich eine Elle Woods nicht abservieren. Nachdem sie ihre erste Verzweiflung durchgestanden hat, beschließt Elle Woods ebenfalls in Harvard Jura zu studieren, aber nur, um auf diesem Wege ihre große Liebe zurück zu gewinnen. Sicher ist, Harvard ist kein Ponyhof und so prallen zwei Welten aufeinander, wie sie konträrer nicht sein können. Wie soll denn weiblicher Charme und blonde Logik in diesem angestaubten und konservativen Milieu bestehen können? Mit Hilfe ihrer Freunde Paulette und Emmett findet Elle in einem turbulenten Geschehen einen Weg, den strengen Professor Callahan zu überzeugen und einen heißbegehrten Praktikumsplatz in einem Verteidigerteam eines Mordprozesses zu ergattern. Man darf gespannt sein, wie der Mordfall gelöst wird und ob Elle Woods zu ihrer Liebe zurückfindet.

Hintergrund

Viele Jugendliche haben das Interesse bzw. den Bezug zum Theater verloren. Das möchte die Tufa ändern. Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen die Freude an Kultur, insbesondere am Theater, wieder zu vermitteln. So entstand 2008 das erste Tufa-Musical. Durch den stetigen Zuwachs und die große Publikumsnachfrage hob sich nun 2017 zum zehnten Mal der Vorhang für eine Musical-Produktion mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter professioneller Leitung in der Tufa. Unter der musikalischen Leitung von Dominik Nieß und der Regie von Stephan Vanecek stehen jedes Jahr rund 40 Darsteller auf der Bühne, natürlich sind auch immer Katharina Scherer als Vocalcoach und Angelika Bucks als Choreografin mit dabei. Begleitet wird das Ensemble vom Tufa-Orchester, das sich je nach Produktion neu zusammensetzt.

