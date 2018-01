Umweltministerium informiert über hohe Wasserstände

"Bürger müssen sich darauf einstellen, dass die Flüsse in einigen Orten über die Ufer treten können. Ein Katastrophenhochwasser ist nach derzeitigem Stand aber nicht zu erwarten", so Höfken und wies darauf hin, dass die Situation an den rheinland-pfälzischen Flüssen letztlich von den tatsächlichen Niederschlagsmengen abhängt. Wichtig sei aber, dass Feuerwehren vorbereitet seien und Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden könnten.

"Klimawandel ist bei uns zu spüren"

Neben starken Regenfällen sind warme Temperaturen im Schwarzwald und in den Alpen ein weiterer Grund für den erwarteten Anstieg der Wasserstände. "Die derzeitige Situation zeigt: Der Klimawandel ist bei uns zu spüren. Umso wichtiger ist es, sich an die Folgen anzupassen. In Rheinland-Pfalz setzen wir daher auf umfassende, ganzheitliche Hochwasservorsorge", sagte Höfken. Dazu gehören zum Beispiel Hochwasserschutzkonzepte, die bereits in 300 Ortschaften erstellt wurden oder gerade erarbeitet werden. "Auch die Renaturierung von Flüssen im Rahmen der Aktion Blau plus schafft Retentionsflächen, auf denen Wasser, wenn es über die Ufer tritt, zurückgehalten werden kann. Das schützt die Siedlungen", so die Umweltministerin. Das Land hat in den vergangenen 25 Jahren etwa 1,1 Milliarden Euro für den Hochwasserschutz ausgegeben. Dazu gehören auch Gewässerrenaturierungen.

Die aktuellen Wasserstände und Vorhersagen sind hier abrufbar.

