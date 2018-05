Unbekannte stehlen Peugeot von Firmengelände

Dreist: Autoreifen samt Felgen gestohlen

Salmrohr. Ganz schön dreist: Auf dem Mitfahrerparkplatz Salmtal an der L 47 in der Nähe der A1 entwendeten unbekannte Täter vier Autoreifen samt Alu-Felgen von einem dort geparkten Skoda Fabia. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit von Montag, 7. Mai, 20 Uhr bis Dienstag, 8. Mai, 6 Uhr. Die Täter bockten das Fahrzeug auf Steine auf . Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571-926-0 oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de