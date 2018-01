Im Bereich Konz und Saarburg sind viele Bäume umgekippt, ebenso im Hochwald von Kell bis Zerf. Auf der L 46 von Trier Quint in Richtung Zemmer musste die Feuerwehr Bäume aus dem Weg räumen. In vielen Orten ist kurzzeitig der Strom ausgefallen, wie in Welschbillig, Butzweiler sowie in kleinen Orten rund um Bitburg und Daun, Eschfeld, Bettenfeld und Sellerich.

Zeitweise waren die B407 zwischen Zerf und Hermeskeil und die L146 Holzerath Richtung Kell am See gesperrt. Auch der Bereich Heidenberg Richtung Trier (Tierheim Trier) war vollständig gesperrt wegen umgestürzter Bäume. Auf der A602 Ehrang Richtung Verteilerkreis war zwischenzeitig nur Schrittgeschwindigkeit möglich.

Durch die Sturmböen in der Nacht zum Mittwoch sind in Trier unter anderem zwei Nadelbäume auf dem Hauptfriedhof umgestürzt. Um die Schäden beseitigen zu können, muss der Hauptfriedhof am heutigen Mittwoch vorrübergehend geschlossen werden. Das städtische Grünflächenam geht davon aus, dass der Hauptfriedhof am Donnerstag wieder geöffnet ist.

RED, Fotos: Agentur Siko