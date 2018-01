Viele Änderungen rund ums Zahlen

Unbekannte schlagen Seitenscheiben an Autos ein

Konz. Unbekannte haben am 4. Januar an insgesamt drei Autos in Konz die Seitenscheibe eingeschlagen. Zwei Autos, die auf dem Parkplatz eines Freizeitzentrums in Konz (Am Kirschberg) geparkt waren, wurden in der Zeit zwischen 18.50 und 21.15 Uhr beschädigt. Unbekannte hatten mit einem Stein jeweils ein hinteres Seitenfenster der Fahrzeuge…

