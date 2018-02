Weiberfastnach läutet närrische Tage in Trier ein

Nach der traditionellen Erstürmung des Rathauses zogen die Narren vom Augustinerhof zum Hauptmarkt. Dort überreichte Oberbürgermeister Wolfram Leibe den Stadtschlüssel an ihre Lieblichkeit Prinzessin Anja I. und Prinz Peter I. von Hagatec. Traditionell übergaben die beiden Tollitäten Stadtpatron Petrus einen Orden und einen Blumenstrauß und verkündeten die närrischen Gesetze. Zu denen gehörte unter anderem die Ernennung der "blauen Lagune" zum Weltkulturerbe. Die einzige Bedingung: Die Spirituosenabteilung weicht einer Obst- und Gemüseabteilung. Neben immergrünen Ampeln, wurde auch der Zusammenschluss von Waldrach und Trier in den närrischen Gesetzen festgelegt. Paragraph 8 wiederum bestimmte, dass das Freibier unter keine Umständen teurer werden darf und Paragraph 10 erklärte Weiberfastnacht kurzerhand zum gesetzlichen Feiertag. Falls Oberbürgermeister Wolfram Leibe Trier zurückhaben möchte, bleibt ihm nur eins: an Rosenmontag zum Landei werden, am liebsten Güteklasse A.

Für Spaß und gute Stimmung sorgten im Anschluss Kamelle Kapelle, Kölsche Jungs, Leiendecker Bloas, de Hofnarren und Fun2.0 . Ausgelassen feierten die Narren bis in den späten Nachmittag.

RED/MV, Fotos: Valentin

Polizei zieht positive Bilanz

Laut Polizei war die Stimmung in Trier friedlich. Bis 18 Uhr gab es nur zwei Straftaten: Eine Körperverletzung gegen 13.30 Uhr an der Trevirispassage und ein Widerstand gegen Vollzugsbeamte in der Nähe der Trier-Galerie gegen 15.25 Uhr. Fünf Narren schlugen derart über die Stränge, dass ihnen ein Platzverweis für den Festbereich erteilt wurden. Fünf Minderjährige wurden in Obhut genommen, weil sie zu viel Alkohol getrunken. Die Hauptveranstaltung auf dem Hauptmarkt endete gegen 17 Uhr mit einem durchweg positiven Resümee der Polizei.