Zehn Jahre New York Gospel Stars

Seit zehn Jahren ist es den New York Gospel Stars zur wertvollen Gewohnheit geworden, ihre eigentliche Heimat – New York City – für knapp drei Monate einzutauschen, um sich auf große Tournee nach Deutschland zu begeben. Dieses Jahr ist demnach ein ganz besonderes Jahr für den Gospelchor, denn es ist für sie das zehnjährige Jubiläum.

Musikalische Zeitreise

Eine musikalische Zeitreise aus einem ganzen Jahrzehnt der New York Gospel Stars gilt es in einem Konzert zu vereinen und auf die Bühne zu stellen. Wochenlang feilte Craig Wiggins, Grammy-Preisträger, Chorleiter und Gründer der New York Gospel Stars, an einem ausgeklügelten Konzept für dieses besondere Jubiläumsjahr, um die Besucher wahrlich von den Bänken zu reißen und ein ganz besonderes Gospel-Highlight zu präsentieren.

Jubiläumstournee mit mehr als 80 Konzerten

Insgesamt umfasst die große Jubiläumstournee mehr als 80 Konzerte, bis ins Frühjahr werden die New York Gospel Stars die Kirchen und Säle in ganz Deutschland zum Beben bringen. Mit Schwung und Gefühl, Enthusiasmus und Stimmgewalt berühren die umwerfenden Chormitglieder die Herzen ihrer Zuhörer. Natürlich dürfen bei solch einer grandiosen Darbietung die großen Klassiker wie "Amazing Grace", "He‘s Got The Whole World In His Hands", "Kumbaya" oder auch "Oh Happy Day" nicht fehlen. Mit ihrer enormen Ausdrucksstärke gelingt es den New York Gospel Stars wie keiner anderen Gospelformation, die Menschen zu berühren und zu bewegen.

Tickets und Gewinnspiel

Der WochenSpiegel präsentiert das Konzert am Dienstag, 27. Februar, um 20 Uhr in St. Paulin in Trier.

Karten (27,95 Euro) gibt es beim WochenSpiegel, Telefon 0651/71650. Tickets gibt es auch hier, Telefon 0234/9471940 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

