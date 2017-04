A 1: Bis Ende April soll alles fertig sein

Während die Firmen, die mit dem Straßenbau beauftragt wurden, abziehen können von der A1-Baustelle zwischen Hermeskeil und Reinsfeld, fängt für andere die Arbeit erst an. Denn nun sind entlang der gesamten Strecke noch die Schutzplanken anzubringen, die Fahrbahnmarkierungen aufzubringen und die Beschilderungen zu montieren. Erst danach, voraussichtlich ab Ende April, werden Fahrzeuge dort wieder freie Fahrt haben – und das in beiden Richtungen wiederum zweispurig.

Alles läuft planmäßig



„Es hat alles planmäßig funktioniert“, bilanziert Walter Druckenmüller, Leiter der Autobahnmeisterei Schweich, den bisherigen Verlauf der Arbeiten. Auf einer Länge von etwa fünf Kilometern wurde die komplette Fahrbahn der A1 erneuert und nicht etwa nur eine neue Decke aufgezogen. Allerdings stand das nun nur einspurig an zwischen den Anschlussstellen Mehring und Reinsfeld in Fahrtrichtung Saarbrücken. Die Fahrbahn in Richtung Trier ist noch besser in Schuss und kommt daher erst später, aber voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf Jahre, an die Reihe. Denn so wie nun das in den frühen 1980er Jahren für den Verkehr freigegebene Teilstück erneuert wurde, steht das Stück für Stück für den gesamten Streckenabschnitt Schweich-Hermeskeil an.

Daher ist auch schon jetzt zu sehen, wo demnächst gebaut wird. Am Moseltaldreieck sind bereits vorbereitende Arbeiten angelaufen. Die eigentliche Baustelle – zuerst in Fahrtrichtung Trier - beginnt dort laut Druckenmüller in der ersten Mai-Woche. Im nächsten Jahr soll dann auf gleicher Höhe die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken erneuert werden. Etwas oberhalb wurde bereits im vorigen Jahr die Molesbachtalbrücke saniert.

Urs