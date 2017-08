Auto gerät während der Fahrt in Brand

Vorfahrt missachtet - ein Verletzter

Stadt Trier. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen gegen 11.05 Uhr am Verteiler Ring in Trier Nord. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Fahrzeug die Parkstraße und wollte in den Verteilerkreis Nord einfahren. Dabei hatte er offenbar ein von links kommendes, Vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Wagen. Dabei wurde eine Person leicht Verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion und die Berufsfeuerwehr Trier. Foto: SIKOZu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen gegen 11.05 Uhr am Verteiler Ring in Trier Nord. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Fahrzeug die Parkstraße und wollte in den Verteilerkreis Nord einfahren. Dabei hatte er offenbar ein von links…