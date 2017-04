Heimat des Weines: Claus-Peter Huttner liest vor

Der Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg und Präsident der Umweltstiftung NatureLife-International stellt sein Buch "Heimat des Weines – Weinberge, Reben und Regionen" vor. Selbstverständlich widmet er sich auch dem regionalen Weinbau an den Flüssen Mosel, Saar und Ruwer. Im Anschluss an die Lesung gibt es die Möglichkeit, an einer Verkostung von Weinen des ökologischen Weinguts Dr. Frey aus Kanzem an der Saar teilzunehmen. Das Weingut nimmt an dem Projekt "Lebendige Moselweinberge" mit dem Wawerner Jesuitenberg, ein ausgewiesener Leuchtturm der biologischen Vielfalt, teil. Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Weitere Informationen und Anmeldung erhalten Interessierte bei der Naturpark-Geschäftsstelle unter Telefon 06503/9214-0.