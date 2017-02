Betrüger täuschen Überweisung vom Finanzamt vor

Familienstreit führt zu Großeinsatz der Polizei

Stadt Trier. Ein Familienstreit in der Ehranger Straße hat in der Nacht auf den 21. Februar zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Mehrere Personen, darunter auch Kinder der Zuwandererfamilie, wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.