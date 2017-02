Galasitzung lockt 400 Narren in die Narrhalla

Mit unterhaltsamen Büttenreden, stimmungsvollen Gesangseinlagen und gelungenen Garde- und Showtanzeinlagen sorgten die Akteure des KV Ruck Hermeskeil in ihrer Prunk- und Galasitzung am Samstag für den perfekten Start in die närrische Saison, die am kommenden Wochenende mit der Gaudi-Night (Samstag, 20.11 Uhr) und dem Rosenmontagsumzug (14.11 Uhr) ihre Fortsetzung findet.

Schon gleich nach dem gigantischen Einmarsch der Hermeskeiler Garden und des Elferrates sprang der Funken auf die Narrenschar über, die bis Mitternacht ein Feuerwerk der guten Laune erleben durften. Als Mönche eines geheimen Ordens verkleidet, entfachte das Männerballett (Trainerin: Birgit Haag) auch dieses Jahr wieder ein Blitzlichtgewitter. Nach und nach schälten sich die Rock- und Popstars aus ihren Kutten und ließen das Stimmungsbarometer kurz vor dem großen Finale ganz nach oben schlagen.



In der Bütt nahmen zuvor der Käspitt, alias Helmut Schmitt, so manchen wieder auf die Schippe. Susanne und Lena Jacobi hatten als „die Zwei aus dem Stall“ witzige Rätsel und flotte Sprüche auf Lager und forderten die Gäste mit ihren musikalischen Einlagen auch gleich zum Mitsingen auf. Edgar Winter nahm in seinem Vortrag die Beamten und die Politik ins Visier, erklärte warum die Mosel in Mehring aufhörte und stellte das Lieblingsgericht der Karnevalisten vor. Für weitere Lacher sorgten die zwei „Müllmänner“, Dominic Winter und Björn Diemer, die traditionell von ihren Erlebnissen in der Stadt erzählten. Mit geschliffener und bildhafter Wortwahl gemischt mit einer Brise Ironie und hintergründigem Humor wagten Franz und Sissi alias Kurt Müller und „Prinzessin“ Steffi Bier einen kritischen Blick in die Stadtpolitik. Sitzungspräsident Erich Jacobi führte derweil gekonnt durchs Programm und hielt die Narrenschar mit Unterstützung des Gesangsduos „Elke und Charly“ und Tochter Lena stets bei Laune.



Ein wahrer Augenschmaus war der Auftritt der Stadtgarde Augusta Treverorum, die sich in voller Besetzung durch die Reihen schlängelte und auf der Bühne sowohl tänzerisch als auch musikalisch ihr Bestes gab. „Ihr lebt den Karneval und zeigt, was Brauchtum ist. Das gefällt uns sehr“, lobte der Ruck-Zuck Vorsitzende Jörg Hartig die Gäste aus Trier.



Prinz Tobias I. und Prinzessin Steffi I. aus dem Hause Müller schwingen in diesem Jahr das Zepter. Den Stadtschlüssel nahmen sie sehr gerne entgegen, bevor sie sich – wie zuvor das Kinderprinzenpaar Moritz I und Tosca I. vorstellten und ihre Wünsche für die närrische Zeit formulierten.

Im Verlauf des kurzweiligen Abends sorgten immer wieder flotte und professionelle Garde- und Showtänze für einen besonderen Augenschmaus und vermittelten einen Einblick in die hervorragende Jugendarbeit des KV Ruck Zuck Hermeskeil. Trainiert wurden die Garden von Marie Hartig und Vanessa Haak (Bambinigarde), Marie Hartig (Jugendgarde), Anna Haag (Juniorengarde), Dunja Resch (Showtanz Juniorengarde), Helena Feiler und Franziska Zimmer (Prinzengarde). Den mit 500 Euro dotierten Ehrenorden des KV Ruck Zuck verlieh KV-Vorsitzender Jörg Hartig in diesem Jahr an die Redaktion „Rund um Hermeskeil“.

BE