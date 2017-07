Gelungene Jugendfreizeit in Ostfriesland

Die deutschen Teilnehmer kamen aus den Orten Kell am See, Gusenburg, Lampaden und Schömerich. Nachdem man im vergangenen Jahr gemeinsam im lothringischen Baerenthal in Frankreich eine internationale Jugendbegegnung durchgeführt hatte, war dieses Jahr ein freiliegendes Ferienhaus im niedersächsischen Fischerdorf Ditzum das Ziel. Hier wurde gemeinsam gekocht, gespült, geputzt, getanzt, gespielt und vieles mehr. Dadurch wurde die Gruppe entscheidend miteinander verbunden. Insgesamt wurde sich in bis zu vier Sprachen verständigt – deutsch – französisch - spanisch und italienisch. Mit zwei Kleinbussen und zwei PKWS konnte das beeindruckende Umland mit seinen großen landwirtschaftlichen Flächen, mit Schafen besiedelten Deiche sowie weitgehend einheitlichen markanten Backsteinbauten erkundet werden.

Viele Unternehmungen

Die Gruppe unternahm eine Wattwanderung von Baltrum nach Neßmersiel und lernte dabei das eindrucksvolle Weltkulturerbe Wattenmeer mit seinen Gezeiten kennen, besichtigte die Robbenauffangstation und entspannte am Strand in Norddeich. Außerdem erlebte sie eine Krabben Kutterfahrt, paddelte mit dem Kanu im Emskanal von Ditzum zu der tiefsten Landstelle in Deutschland, „Wynhamster Kolk“ im Ditzumer Hammerich, welche unter dem Wasserspiegelniveau liegt. Auch durften Besuche der Erlebnisbäder in Veendam in Holland und dem „Ocean wave“ in Norddeich nicht fehlen. Fußball, Gesellschaftsspiele, Wikinger Schach, ein Videoprojekt und viele weitere Freizeitaktionen belebten das Miteinander.

Die bereits im vergangenen Jahr geknüpften guten Beziehungen konnten in diesem Jahr noch weiter vertieft werden. Organisatoren sowie Teilnehmer verständigten sich bereits nun auf eine Fortsetzung der internationalen Jugendbegegnung im nächsten Jahr, dann wieder auf französischer Seite. Ein Nachtreffen mit allen Beteiligten soll noch, wenn möglich, in diesem Jahr stattfinden. Gefördert wird die Maßnahme u.a. durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), dem Partnerschaftsverein, der Stiftung „Zukunft Trier Saarburg“, der Jugendpflege Kreis Trier Saarburg und Kell am See, dem Lions Club Hochwald-Hermeskeil sowie den beiden Ortsgemeinden Cocheren und Lampaden.