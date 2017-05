Historischer Markt, Musik, Mundart, Sport

Fünf Tage lang, von Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. Juni, wird der gesamte Ort kopfstehen. Als Publikumsmagnet dürfte sich vor allem der Donnerstag, der Feiertag Fronleichnam, erweisen. Denn dann putzt sich das gesamte Dorf für einen großen Historischen Markttag heraus. Spannende Zeitreise Schausteller und Handwerker, die längst vergessene Techniken vorführen, laden dann ein zu einer spannenden Zeitreise durch die Jahrhunderte. Und während Kämpfer ihr Können demonstrieren, ziehen mit Musikern und Gauklern Feuerkünstler, Zauberer und Falkner durch die Straßen des Dorfes.Einstimmen auf das bunte Treiben wird fetzige Musik der Live-Band Klimaschock und des Musikvereins Gusenburg, die mit Rock und Pop einheizen wollen. An den weiteren Festtagen steht mal Mundart mit Urgesteinen wie der Trierer Leiendecker Bloas auf dem Programm, mal Sport oder festliches Gepränge. Das ganze Dorf macht mit Und alle im Dorf machen mit: Die Kindertagesstätte ist ebenso dabei wie die Karnevalsgarden oder der sich am Festwochenende gründende Bambini-Wehr. Eine weitere Premiere steht mit dem "1. Gusenburger Dorflauf" an. Und beim Dorfabend will unter anderem der Kinderchor unterhalten, umrahmt von Livemusik, die auch den Festsonntag bestimmen wird. Nach feierlicher Messe und Fronleichnamsprozession verspricht unter anderem eine große Jubiläumstombola Spaß.Für die einzelnen Programmpunkte haben sich Ratsmitglieder, Ortsvereinsaktive und engagierte Bürger monatelang die Köpfe zerbrochen und die Ärmel hochgekrempelt. Am eigentlichen Fest sind viele von ihnen nun erneut gefragt. Denn im und um das große Festzelt am Sportplatz gibt es an allen Tagen viel zu tun - und erst recht beim Historischen Markttag in den Gusenburger Straßen. Ortsbürgermeister Josef Barthen ist stolz auf die Bürger. Das ganze Dorf packe mit an für das Fest, das sonst gar nicht zu stemmen wäre. Unverzichtbar sind Gruppen wie der engagierte Jugend- und Kulturausschuss und große Vereine wie MV und Lanz Bulldog Club. URS

Programm: (Schirmherrschaft Landrat Günther Schartz)

Mittwoch, 14.6.2017

20.00 Uhr: "Rock-Pop-Nacht" mit Corinna, Pauli & dem MV Gusenburg

21.30 Uhr: Jubiläums-Rock mit Klimaschock

Donnerstag 15.6.2017

Historischer Markttag - Buntes Markttreiben mitten in Gusenburg

11.00 Uhr bis 23.00 Uhr: altes Handwerk, Schaukämpfe, Live-Musik und Feuershow Freuen Sie sich auf Schausteller, Gaukler, Künstler, Zauberer, Falkner u.v.m.

Freitag, 16.6.2017

19.00 Uhr: Mundartabend - mit unseren Kleinsten aus der KITA

20.30 Uhr: Mundart-Rock mit Leiendecker Bloas

Samstag 17.6. 2017

10.30 Uhr: 1. Gusenburger Dorflauf mit Bambini- und Jugendlauf

19.30 Uhr: Festlicher Gusenburger Dorfabend, u.a. mit: Grußwort unseres Landrats und Schirmherrn Günther Schartz, Kinderchor, Musikverein sowie Tanz der Gusenburger Garden im Anschluss Live Musik mit den "California Dreams"

Sonntag 18.6.2017

9.00 Uhr: Festliches Hochamt anschl. Kranzniederlegung am Ehrenmal

10.00 Uhr: Fronleichnamsprozession

11.30 Uhr: Frühschoppenkonzert mit dem MV Geisfeld

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14.30 Uhr: Kaffee und Kuchen

16.00 Uhr: Gründung Bambini-Feuerwehr Gusenburg

17.00 Uhr: Tombola anschließend gemütlicher Festausklang

Wo: im Festzelt am Sportplatz, Gusenburg

Weitere Infos: www.550-gusenburg.de