Informatik-Kurs im Pumpenmuseum

Das Rurseefest ist längst mehr als »nur« Feuerwerk

Rurberg. »Sämtliche Zimmer sind rund um den Rursee ausgebucht«, weiß Cornelia Freuen und stellt damit heraus, dass das Volksfest »Rursee in Flammen« längst nicht nur eine Attraktion für Einheimische ist. Zum 52. Mal lockt es nach Rurberg - vier Tage lang vom 27. bis 30. Juli - und hat immer neue Highlights zu bieten.Rurberg (Fö). »Weil wir einfach Danke sagen wollen, den 260 Helfern, die das Event erst möglich machen«, hebt Marketing-Experte Lars Harmens heraus, warum ein »RurseeBürger-Abend« zum dritten Mal den Veranstaltungsreigen einläutet. »Fast alle Bürger sind eingespannt, und wenn mit Glück etwas übrig bleibt, wird das in die Vereine gesteckt«, zollt Harmens den Ehrenamtlern seinen Respekt. Diesen besonderen Einsatz lobt übrigens auch Andreas Kreitz, Gebietsdirektor des Hauptsponsors Sparkasse Aachen Bennet Gielen, Beigeordneter der Gemeinde Simmerath. »Ein tolles Event, das uns überregional bekannt und beliebt macht«, unterstreicht er.Mischung und Vielfalt seien es neben dem großem ehrenamtlichen Einsatz, die »Rursee in Flammen« zu einer Erfolgsgeschichte werden ließen und es auch heute noch tun.Spaß im WasserUnd so wird das zwölfköpfige Organisationsteam um Geschäftsführer Sander Lutterbach nicht müde, immer neue Höhepunkte ins Programm aufzunehmen. Ein Highlight ist zurück im Programm: Hubschrauber-Rundflüge über Rursee und Nationalpark Eifel. Anmeldung zum 7-minütigen Höhenflug bei der Rursee-Touristik, Tel. 02473/93770.Polo spielen auf dem Wasser können Sportbegeisterte bei Christina Bauer. In der Rurberger Bucht kann samstags (ab 14 Uhr) und sonntags (ab 13 Uhr) trainiert werden, sich auf einem Brett auf dem Wasser zu halten.Ein Höhepunkt ist wieder einmal die beliebte »Crazy-Boats-Parad«, die samstags ab 17.30 Uhr durch die Rurberger Bucht zieht. Anmeldung ist erforderlich über die Internetseite www.rursee-in-flammen.deGourmet-TourenEine Neuheit lockt auch Gaumenfreunde an den Rursee. Eine »Tavolata« richtet das Genießer-Wirtshaus ein - an einer festlichen Tafel kann am Freitag und Samstag Abend in italienischer Tradition geschmaust werden - Anmeldung unter Tel. 02473/3212. Und auf der neuen Terrasse des Café Henn kann man beim Vier-Gänge-Gala-Menü den besten Blick auf das Feuerwerk erhaschen. Anmeldung dazu per E-Mail an info@cafe-henn.de KinderparadiesNatürlich wird es wieder reichlich Musik geben - freitags »rurseeRock«, samstags Unterhaltung »Im Sief« und am Rurseezentrum. Und auch Marktschreier gibt es zu Genüge. Sonntags ist traditionell SeeUfer-Frühschoppen mit Jagdhornbläsern und rollender Waldschule, aber auch Musik, Markttreiben und sportlicher Betätigung.Und selbst den kleinen Gästen wird samstags und sonntags ein »Paradies« bereitet, wo sie betreut herumtollen können. »Und das Feuerwerk wird, begleitet von den beleuchteten Seewasserfontänen der Feuerwehrleute, ein wahrer Genuss«, verspricht Harmens und führt fort: »Wer Haydns Melodien kennt, wird das Feuerwerk lieben.«ProgrammMehr zum umfangreichen Programm des 51. »Rursee in Flammen« erfahren Sie in den nächsten Wochen im WochenSpiegel!

