Nationalpark-Veranstaltungen im Januar

Am Montag, 9. Januar, kommt die Wildnis ins Kino. In den Movietown Cinemas Neubrücke läuft im Rahmen der neuen Reihe „Nationalpark im Kino“ um 20 Uhr der Film „Unsere Wildnis“. Der Nationalpark und die Movietown Cinemas Neubrücke haben die Kooperation „Nationalpark im Kino“ geschaffen und bringen beeindruckende Natur- und Wildnisfilmen die Natur auf die große Leinwand. „Nationalpark im Kino“ startet mit „Unsere Wildnis“ am Montag, 9. Januar um 20 Uhr in den Movietown Cinemas Neubrücke, Harald-Fissler-Straße 2, 55768 Hoppstädten-Weiersbach. Keine Anmeldung erforderlich. Das Kinoprogramm ist eintrittspflichtig.



„St. Jakobus trifft Nationalpark“ heißt es am Donnerstag, 19. Januar um 10 Uhr, dann startet die erste Pilgerwanderung des Projektes KiNa (Kirche im Nationalpark). Die Pilgerwanderung verläuft von der Jakobuskirche in Birkenfeld zur Kapelle St. Josef, der Nationalparkkirche in Muhl. Treffpunkt ist die Jakobuskirche in Birkenfeld, Schneewiesenstraße 9. Teilnahmebeitrag ist 5,00 €. Ein Rücktransport erfolgt gegen 14.30 Uhr mit dem Pfarrbus . Bitte Rucksackverpflegung mitbringen. Information und Anmeldung zur Pilgerwanderung bitte beim Dekanatsbüro unter Tel. 06781- 567990 Der Teilnahmebeitrag beträgt 5,00 €.



Am Samstag, 21. Januar, um 14 Uhr startet die geführte Erlebnistour „Winterschlaf? Nicht bei uns!“ Wir gehen auf Fährten- und Spurensuche im Nationalpark“. Treffpunkt zur Erlebnistour ist der Parkplatz Wolfskaul bei Rinzenberg. Bei der Tour suchen wir nach den Spuren des Lebens. Und wer weiß, wenn wir schön ruhig sind, vielleicht entdecken wir nicht nur Spuren sondern auch Hase, Fuchs, Hirsch, Wildkatze und Co.. Die Wanderung geht über 6-7 km und ist für Familien geeignet.

Teilnahmebeitrag 10,00 €. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Anmeldung unter Tel. 06131-884152-0 oder per E-Mail an poststelle@nlphh.de ist erforderlich.



Weitere Informationen unter

www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de/besucher/veranstaltungen-2017.html