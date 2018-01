Hermeskeil lädt zum Neujahrsempfang mit Ehrungen

Dieses Mal schlüpfte Florian Kann, seines Zeichens Wehrführer der vor 135 Jahren gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Hermeskeil, als Partner der Stadt in die Rolle des Gastgebers und begrüßte gemeinsam mit Stadtbürgermeister Dr. Mathias Queck – diesmal erstmalig als Hausherr, denn seit 1. Januar ist die Stadt alleinige Eigentümerin der Hochwaldhalle, die Verbandsgemeinde dafür Besitzerin der Tiefgarage am Rathaus – jeden einzelnen Gast per Handschlag.

Nach einem Begrüßungssekt für die Gäste spielte die Stadtkapelle unter der Leitung von Gerhard Piroth in gewohnt gekonnter Manier einige Evergreens. Anschließend gab Wehrleiter Florian Kann nähere Einblicke in Arbeit und Ausstattung der Feuerwehr. Besonders anschaulich wurde die Arbeit in einem Imagefilm, den Florian Kann moderierte. Die Hermeskeiler Wehr nutzte den Neujahrsempfang, um mit Karl Heil einen besonderen Bürger auszuzeichnen.

Stadtchef Dr. Mathias Queck nannte in seiner Ansprache zwei Großprojekte, die 2018 "ganz oben auf der Agenda" stünden. Einmal sei das die Ansiedlung des Drogeriemarkts am Dörrenbach, zum anderen habe die Stadt beste Aussichten für die Aufnahme in ein Städtebau-Förderprogramm. Das bedeute zehn Jahre lang Zuschüsse in Millionenhöhe – für die Neugestaltung von Donatusplatz und Neuem Markt.

Feuerwehr vergibt Auszeichnung

Die Feuerwehr Hermeskeil ehrte ihren langjährigen Unterstützer durch eine ganz besondere Auszeichnung: Der Hermeskeiler Karl Heil erhielt die Ehrenmedaille, die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Feuerwehrverband an Nicht-Mitglieder vergibt. Heil habe "stets ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr gehabt", lobte Wehrführer Florian Kann, "ob als städtischer Beigeordneter oder auch später als Gründer der Karl-und-Katharina-Heil-Stiftung". Karl Heil sei "bis heute ein wichtiger Unterstützer" der Truppe, so Florian Kann in seiner Ansprache.

FIS