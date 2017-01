So bekommen Sie Ihr Fett weg!

Eine besonders wirksame Methode, dem Fett ganz gezielt auf den Leib zu rücken, ist die Kryolipolyse. Bei dieser Methode wird das Fett einfach weggefroren. Hightech Technology macht dies möglich. Die neueste Gerätegeneration arbeitet mit Induktionskälte, durch die die Fettzellen dauerhaft zerstört werden. „Das Besondere bei uns ist, dass wir mit vier Behandlungsköpfen gleichzeitig arbeiten. So können vier Problemzonen in einer Sitzung behandelt werden“, sagt die erfahrene Therapeutin. Das Hypno-Body-Institut arbeitet als erstes Unternehmen in der Region Saar- Lor-Lux mit dieser Technologie. Kryolipolyse ist die derzeit vielversprechendste Anwendung gegen Fett, die Fettzellen werden dauerhaft zerstört.

Kryolipolyse: Schmelzen Sie Ihre Fettpolster einfach ein!

Das Prinzip der Kryolipolyse beruht auf der Beobachtung, dass Fettzellen empfindlich auf Kältereize reagieren. Dieser Effekt wird zum “Einschmelzen” der unerwünschten Fettpolster an allen Problemzonen wie z.B. Bauch, Hüfte, Arme und Beine genutzt. Fettzellen reagieren anders auf Kälte, als andere Gewebearten, dies konnte in klinischen Studien belegt werden. Das Behandlungsziel ist merkliche Fettreduktion (bis zu 30 Prozent). Einige Patienten erreichen ihre Wunschfigur schon nach der ersten Behandlung!

Die zerstörten Fettzellen werden vom Körper über Stoffwechselprozesse ausgeschieden. Erste Veränderungen treten schon nach drei Wochen auf. In Abhängigkeit vom Stoffwechsel wird das Ergebnis nach zwei bis vier Monaten sichtbar. Die abgebauten Fettzellen sind dauerhaft entfernt (wie bei die der Liposuktion). Da die Kryolipolyse ein nichtinvasives Verfahren ist, ist man direkt nach der Behandlung wieder arbeits- und gesellschaftsfähig.

Hynose-Therapie: Programmieren Sie Ihre Essgewohnheiten um

Eine weitere Möglichkeit zum erfolgreichen Abnehmen ist die Hypnose-Therapie. „Mit Hilfe hochwirksamer Hypnose in werden Ihre Essgewohnheiten so umprogrammiert, dass Sie sich von innen heraus, völlig zwanglos und voller Freude richtig ernähren, um somit Ihr Idealgewicht zu erreichen. Vergessen Sie den Diätzwang - Erfolg ist bereits nach einer Sitzung möglich!“, freut sich Stephanie Brust. Wichtig ist ihr dabei, dass sie in einer Einzelsitzung voll und ganz auf Ihre Patienten eingehen kann Verhaltensmuster ändern.

Kinder-Hypno-Therapie löst Angst- und Lernblockaden

„Mit der Hypnose wird der Grundstein für eine Verhaltensänderung gelegt“, sagt Stephanie Brust. Vor der Hypnose selbst erfolgt zudem eine ausführliche Anamnese, bei der man seine persönlichen Ziele und Wünsche äußern und Fragen zur Hypnose stellen kann.

„Es kommt immer auf den Einzelfall an, jeder Patient erhält von uns ein individuelles, auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmtes Konzept“, erklärt die Psychologische Beraterin, die auch eine spezielle Kinder-Hypno-Therapie anbietet, um so auch Kinder und Jugendliche auf ein gesundes Gewicht zu bringen oder aber um Angst- und Lernblockaden oder Konzentrationsschwierigkeiten zu lösen.



Zur Person

STEPHANIE BRUST

Seit 1980 tätig im Gesundheitswesen, seit 1986 selbständige Unternehmerin.



Seit 2012 auch in Grevenmacher /Luxemburg zertifiziert im National Guild of Hypnotists (NGH) USA /England (Fachausbildung durch anerkanntem Abschluss in Hypnosetherapie, der größten und ältesten Hypnosegesellschaft der Welt)



Hypnoanalytikerin - Institute of Clinical Hypnotherapy and Psychotherapy Klinische Hypnose



Hypnosetherapeutin | Hypnosecoach | Verband deutscher Psychotherapeuten



Biofeedback | Neurofeedback | Therapeutin Biofeedbackakademie Verband Wien BFA



Ernährungs- und Gesundheitsreferentin | Mentaltrainerin, Coach und NLP Trainerin



Betriebsgesundheitsmanagerin Präventologin (Verband deutscher Präventologen)



Ausbildungszentrum für Hypnose (eigene Hypnosetherapie Pycho Engerie Hypnose by Stephanie Brust)



Pychologische Beraterin | Energetische Psychologie



Kinder- Hypno- Therapie Biofeedback speziell für Kinder und Jugendliche



Reinkarnitationstherapeutin sowie Regressionstherapeutin



Ernährungsmedizin und orthomolekulare Medizin



Coaching/Beratung bei der Akademie für Ganzheitsmedizin Heidelberg



Standorte

HYPNO-BODY-INSTITUT | NATURHEILKUNDE

STANDORT GREVENMACHER



Hypno –Body –Institut

Geneh.10026376/0

36, Rue du Stade

L-6725 Grevenmacher

fon 00352-26729557



STANDORT HERMESKEIL

Schulstraße 84

D-54411 Hermeskeil

fon 0049 - 65 03 9 15 60

INTERNET: www.praxis-brust.de und http://www.fett-weg.lu/

