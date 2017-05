Unbekannte drehen Verkehrsschilder in falsche Richtung

Mehrere Verkehrszeichen, die die Vorfahrt regeln, wurden im gesamten Bereich des Rings in ihren Ständern um 180 Grad gedreht. Dadurch wurde in gefährlicher Weise in den Straßenverkehr eingegriffen. Bereits in den vergangenen Wochen wurden aufgestellte Absperrungen wiederholt in der Koblenzer Straße, Höhe der Volksbank, umgeworfen beziehungsweise in den ausgeschachteten Straßenzug gestoßen.

Neben der dadurch verursachten Gefahrensituation für den Fußgänger- und Fahrverkehr ist der Baufirma ein finanzieller Schaden von circa 1.000Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefon 06503/91510, entgegen.