Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

VG Hermeskeil. Am Montag, 26. Juni, 07.20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw die Trierer Straße (B/52) in Hermeskeil in Richtung Trier.Ortsausgang Hermeskeil, im Bereich der Abzweigung Gusenburger Straße, verlor der Fahrzeugführer - vermutlich aufgrund eines plötzlichen medizinischen Notfalls - die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge geriet er nach links von der Fahrbahn ab,…

weiterlesen