29 Altreifen illegal im Zerfer Wald entsorgt

Schulerweiterung: Preise verliehen

Trier. Die Realschule plus in Kell am See soll erweitert werden. Für das Bauprojekt ist ein Architektenwettbewerb durchgeführt worden. Im Rahmen dieses Wettbewerbs sind drei Arbeitsgemeinschaften ausgezeichnet worden. Außerdem haben zwei Planer, die sich an dem Wettbewerb beteiligt haben, eine Anerkennung erhalten. Die Preisverleihung fand in der Realschule plus in Kell am See statt, wo auch alle eingereichten Wettbewerbsentwürfe ausgestellt sind. Sie sind dort bis zum 18. Februar zu sehen.