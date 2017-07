Feuerrotes Spielmobil im Einsatz

Landessiegerin beim Englisch-Contest

Kobern. Beim bundesweiten Englisch-Contest "The Big Challenge" haben die Themen Landeskunde, Vokabular und Grammatik auf dem Prüfstand gestanden. In Deutschlands hatten sich 2.450 Schulen und 270.409 Schüler zu dem Sprachwettbewerb angemeldet. Rheinland-Pfalz war mit 73 Schulen vertreten. Auch die Realschule plus und FOS Untermosel in Kobern-Gondorf ging mit fünf Klassen an den Start.