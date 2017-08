Miss Hochwald ist eine echte Hochwälderin

Für Axel (38) und Nadine Hemmes (29) ist der Sieg ihrer schönen Kuhdame eine besondere Freude, denn die beiden haben erst vor wenigen Wochen geheiratet, so dass der Titel eine Art verspätetes Hochzeitsgeschenk ist. „Baileys ist schon eine besondere Kuh bei uns im Stall“, sagt die studierte Agrarwissenschaftlerin Nadine Hemmes kurz nach der Siegerehrung. Es sei schon eine tolle Bestätigung für die tägliche Arbeit, die wir leisten.“ Die Entscheidung zwischen den beiden Favouritinnen Esperanza vom Engelhof in Hetzerath und der späteren Siegerin Baileys aus Damflos sei dem Preisrichter Peter Meutes diesmal äußers schwer gefallen. "Wenn ich könnte, bekämen beide den ersten Platz", so Meutes. „Sie hat einen leichten Vorzug gegenüber der Zweitplatzierten“, urteilte Preisrichter Peter Meutes, als die drei bestbewerteten Tiere zum Finale in den Ring geführt wurden. „Alles Super-Kühe, tolle Euter, tolles Fundament – aber die Nummer 16 hat das etwas breitere Becken.“

17 Aussteller aus dem Landkreis Trier-Saarburg, dem Kreis Bernkastel-Wittlich und dem Saarland hatten insgesamt 52 Rinder in den Prämierungs-Ring geschickt und von Fachleuten bewerten lassen. Neben den Milchkühen wurden auch 31 Pferde verschiedener Rassen von einer Fachjury bewertet.

Zudem gab es wie in jedem Jahr wieder im Kleintierzelt Hühner und Kaninchen zu bestaunen, auf der Wiese durften Ziegen und vier Großesel gestreichelt werden. In zwei Sonderkategorien kürte das Publikum seine „Lieblingskuh“ und sein „Lieblingspferd“.

FIS