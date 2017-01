Sternsinger sammeln für notleidende Kinder

Mario de Buenos Aires: Liebeserklärung an den Tango

Stadt Trier. Das Stück "Mario de Buenos Aires" feiert am Sonntag, 29. Januar, Premiere im Kasino am Kornmarkt. Der Tango Operita ist Astor Piazzolas Liebeserklärung an den Tango - in Trier wird er zum ersten Mal in einer spartenübergreifenden Produktion gezeigt.

weiterlesen