Vorweihnachtliche Momente: Konzert mit Autorenlesung

Unter der Leitung vom Tim Kohley gestalten Thomas Kiessling und Chorleiter Andreas Götten ein Vorweihnachtsprogramm der Spitzenklasse. Neben einem absolut abwechslungsreichen Musikprogramm des Kirchenchors Mandern-Waldweiler und von Thomas Kiessling erleben die Zuhörer Solostücke von Kerstin Diderich und Pastor Kai-Georg Querin. Gänsehaut verspricht auch der junge Trompetensolist Niclas Engel, der in seinem jungen Alter seine Trompete sensationell gut beherrscht und in den klarsten Tönen spielt. Die Sänger und Musiker werden rhythmisch begleitet von Harald Wittrock und Dominik Götten am Schlagzeug und Klauspeter Bungert an Orgel und Klavier.Besinnliche Worte aus eigenen Werken spricht der bekannte Hochwaldautor Hans Muth. Margit Gellner liest eine besinnliche Weihnachtsgeschichte, die Jung und Alt zum Nachdenken bewegen wird. Im Anschluss an die Veranstaltung sorgt der Kirchenchor für ausreichend Speis und Trank.



Der Eintritt kostet 6 Euro an der Abendkasse.