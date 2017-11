Unfallflucht in Bernkastel-Kues

Bernkastel. Am 2. November, vermutlich zwischen 9 und 20 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die Saarallee in Bernkastel-Kues in Fahrtrichtung Brückenkreuzung. Gegenüber der Einmündung zum Damenweg kam es infolge zu geringen Seitenabstandes zu einer Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Er wurde über die gesamte linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt; es entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Durch den Unfall dürfte das verursachende Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt worden sein. Aufgrund aufgefundener Spuren dürfte es sich hierbei um einen hellen PKW gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise an die Polizei Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531 / 952 70.

