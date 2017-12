Geht es um Schüler in Konz, dann ist das meist ein Zeichen dafür, dass die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung (KoDoBüSt) mal wieder aktiv war. So auch bei diesem Projekt, das dazu dienen soll, zwischen den Generationen Brücken zu bauen. Gemeinsam mit Schülern der Realschule plus und der Fachoberschule (FOS) Konz sowie dem Seniorenhaus "Zur Buche" wurde ein außergewöhnliches Schulprojekt ins Leben gerufen, das letztendlich zu einer echten Bereicherung sowohl für die Schüler als auch für die älteren Bewohner wurde.

Treffen zwischen den Generationen

Das Projekt beinhaltet, dass immer montags von 14 bis 15.30 Uhr ein Treffen zwischen den beiden Generationen erfolgt. Bei diesem Treffen wird gemeinsam gespielt, gebastelt, spazieren gegangen, sich untereinander ausgetauscht und natürlich in der Adventszeit auch Plätzchen gebacken. "Mittlerweile warten die Bewohner montags schon immer auf unsere Schüler, so gut sind die Beziehungen untereinander", erklärt Ursula Poss-Nickenig, Leiterin der Schul-AG.

Großes Interess an AG

Maximal 13 Schüler der 9. und 10. Klasse können an der AG - und damit an dem dem Projekt - teilnehmen. "Ich habe bereits jetzt schon Anfragen für das kommende Schuljahr, so hoch ist das Interesse an dieser AG", so Poss-Nickenig. Als Dankeschön für ihr tolles Engagement erhalten die Schüler am Ende sogar ein Zertifikat von der KoDoBüSt, das bei Bewerbungen mit eingereicht werden kann.

RED/JM