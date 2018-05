Erste "Wein-Criminale" in Wiltingen

Am Freitag, 18. Mai, ab 19.30 Uhr (Einlass) lesen im Bürgerhaus Wiltingen die aus der Region stammenden Autoren Hans J. Muth, Beatrix Lohmann und Rita Reinke sowie Jonathan Metzell aus ihren Romanen. Am Samstag, 19. Mai, ab 19.30 Uhr (Einlass) liest der zwar aus der Region stammende, aber inzwischen international bekannte Autor Arno Strobel. Im Vorprogramm stellt Emile Claassen das neueste Produkt des BlattFuchs-Verlags vor: "Die Luxemburg-Transfers" – ein Kriminalroman, der in der Region spielt. Veranstaltungsort ist auch in diesem Fall das Bürgerhaus Wiltingen.

Tickets gibt es auch beim WochenSpiegel.



"Saft-Criminale"

Eingebettet in die "Wein-Criminale" ist die "Saft-Criminale". Sie findet am Nachmittag des 19. Mai ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Der Eintritt ist kostenlos. Knapp 30 Schüler der Don-Bosco-Schule haben zehn Schreibgruppen gebildet. Sie erhielten einen "Plot" zu verschiedenen Krimithemen. Die "Schreibwerkstatt" für zehn "Kurz-Krimis" war geboren. Je nach Talent wurden entweder Texte oder Illustrationen erstellt. Mit den Lehrern Stephanie Maximini und Jan Drangmeister bekam die Buchidee den richtigen Schwung. Sie kennen die "Eigenheiten" ihrer Schüler. Sie hielten die Thematik sowohl in Struktur als auch im Inhalt am Laufen. Das war ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen des Schreibprojekts. "Es war erstaunlich, mit welchem Enthusiasmus Schüler anfingen zu

schreiben und zu zeichnen. So voller Empathie, Esprit und Engagement", berichtet Dr. Karl-Georg Schroll vom Blatt-Fuchs-Verlag. "Für einige war der Plot 'nur' ein Ansatz für eine eigene Geschichte – völlig losgelöst. Auch das war Sinn der 'Übung'. In jedem Schüler steckt ein ungeheures Potenzial an Kreativität und Fantasie. Joseph Beuys lässt grüßen."



In gedruckter Form

Nichts sei schlimmer als im echolosen Raum zu verschwinden. Aus dem Grund hat sich der BlattFuchs-Verlag zur Aufgabe gemacht, diese Kurz-Krimi-Geschichten zu lektorieren und gemeinsam mit den Zeichnungen als Buch herauszugeben. Es ist ein Buch mit festem Umschlag, 152 Seiten sowie 33 Farbabbildungen entstanden. Titel: "Wenn der Totenvogel schaurig schreit…" Die kreiseigene Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" hat den Buchdruck finanziell unterstützt.

Der BlattFuchs-Verlag

Der BlattFuchs-Verlag wurde im Weinort Wiltingen gegründet. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben der Vielzahl an innerörtlichen kulturellen Aktivitäten etwas auf die Beine zu stellen, was über den Tellerrand zielt. Buch und Wein sind symbiotisch. Warum nicht in Wiltingen, einem Weinort mit bekannten und sogar berühmten Weinlagen, eine "Wein-Criminale" ins Leben rufen? Weitere Infos gibt es hier.

