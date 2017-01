KC Roscheid startet mit Prinzenempfang in die Session

In der Halle am Bach in Trier feierten die Narren den Einstieg in eine diesmal etwas längere Karnevalssession. Direkt nach der Begrüßung legte die kleine Showtanzgruppe Rainbow los. Die hatten keine Lust auf Schule und gingen lieber einmal auf Safari nach Afrika.

In Konz herrscht zurzeit Confluentia Dedry I. im Alleingang über die Narren. Natürlich war die Hoheit auch in der Halle am Bach vertreten. Es gaben sich aber natürlich auch viele befreundete Gastvereine und ihre Prinzenpaare die Ehre. Unter anderem war auch die frischgebackene Trierer Prinzessin Tanja I. vom Eiscafe Calchera vor Ort. Anschließend heizte die Gruppe Partyalarm mit aufwendigen Choreos und Wechsel der Kostüme dem Publikum ordentlich ein.

MG, Fotos: Greve