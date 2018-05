"Lesesommer": Anmelden, lesen und Preise gewinnen

Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder online in Form eines "Online-Buchtipps" ab oder beantworten in ihrer Lesesommer-Bibliothek vor Ort Fragen zum Buch. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv im nächsten Zeugnis. Wer zu einem gelesenen Buch auch eine Bewertungskarte in der Bibliothek ausfüllt und abgibt, nimmt bei dem landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.

Stadtbücherei lockt mit vielen Aktionen

Die Stadtbücherei Konz lockt während des Lesesommers mit vielen Aktionen für Kinder und Jugendliche. Am 11. Juni startet der Lesesommer für alle Teilnehmer mit einem Sonderöffnungstag von 15 bis 18 Uhr. Exklusiv für alle Lesesommer-Clubmitglieder steigt zum Abschluss des Lesesommers am 20. August um 16.15 Uhr eine Abschlussparty mit coolen Zaubertricks von Hamid dem Zauberer und einer großen Tombola. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Hintergrund

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne "Leselust in Rheinland-Pfalz" und wird jährlich über mit 100.000 Euro vom Land unterstützt. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. 2008 startete der Lesesommer mit 88 teilnehmenden Bibliotheken und ist heute nicht mehr aus dem Sommerprogramm tausender Kinder und Jugendlicher in Rheinland-Pfalz wegzudenken. 2018 wird der Lesesommer am 11. Juni in der Stadtbücherei Frankenthal offiziell eröffnet.



Weitere Infos gibt es hier oder bei der Stadtbücherei Konz.

RED