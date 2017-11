Luxemburgischer Herzog tauft Weltpremiere

Einbruch in Sargenroth

Sargenroth. Am frühen Samstagabend, 25. November, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in Sargenroth zu verschaffen. Hierzu hebelten die Täter die sich auf der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür auf. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter wurden offenbar bei der Tatausübung durch die heimkehrenden Hausbewohner gestört, denn sie verließen das Anwesen ohne Diebesgut. Die Polizei Simmern bittet in diesem Zusammenhang, verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise unter der bekannten Rufnummer 0 67 61 /92 10 zu melden. Am frühen Samstagabend, 25. November, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in Sargenroth zu verschaffen. Hierzu hebelten die Täter die sich auf der Gebäuderückseite…

weiterlesen