Sperrung A 1: Schwerer Verkehrsunfall bei Rivenich

Rivenich. Zu einem schweren Unfall ist es laut Polizei am Freitag gegen 19.45 Uhr auf der A1 auf Höhe des Rastplatz Rivenich auf er gekommen. Ein Auto ist nach bisherigen Angaben mit einem Wohnmobil kollidiert. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Strecke blieb in Richtung Koblenz gesperrt von 20 Uhr bis 1 Uhr nachts. Am Samstag wird sie zur Rekonstruktion des Unfalls erneut gesperrt zwischen 15.30 und 16 Uhr.